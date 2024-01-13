Григорян и помощник Блинкена обсудили переговоры Баку и Еревана
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 января на заседании советников по вопросам национальной безопасности в Давосе провел двустороннюю встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.
Согласно сообщению канцелярии Совбеза Армении, собеседники обсудили отношения между Арменией и США, а также обменялись мнениями о процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.
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