Армия Турции громит курдских боевиков

Армия Турции нейтрализовала на севере Сирии семь членов террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Наши военные продолжают хоронить террористов, в общей сложности было нейтрализовано семь террористов РПК/СНС, пытавшихся совершить нападение на севере Сирии», - говорится в заявлении.

В пятницу в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов РПК. После этого ВВС Турции начали наносить удары по позициям РПК в Ираке и Сирии. За прошедшие дни нейтрализовано более 70 членов РПК.