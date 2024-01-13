Трамп критикует Белый дом за удары по хуситам

«Итак, позвольте мне прояснить ситуацию. Мы снова сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку (где я победил ИГИЛ!), а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате», – написал Трамп в посте в своей социальной сети Truth Social.

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован 1 января с осложнениями после процедуры по лечению рака простаты. Пентагон не уведомлял высших должностных лиц США, включая президента Джо Байдена, о диагнозе рака в течение нескольких недель и о срочной медицинской помощи в течение нескольких дней. С тех пор Остин вернулся к своим обязанностям и отдал приказ о нанесении ударов, работая из больницы.

В своем сообщении Трамп также повторил критику в адрес администрации Байдена за неудачный вывод войск из Афганистана в 2021 году и кризис с мигрантами на южной границе.