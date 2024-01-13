В Давосе проходит мирный саммит по Украине: обсуждают Формулу мира

В воскресенье, 14 января, в Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира - среди участников 81 страна и международная организация, сообщают украинские СМИ.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, постоянный рост числа стран, которые приобщаются к работе над совместным планом действий по Формуле мира, является «хорошим знаком». В частности, к работе все больше включаются страны Глобального Юга.

Глава Офиса президента Украины рассказал о последствиях недавних атак России против украинских городов, в результате чего были жертвы среди мирных жителей, а также разрушения гражданской инфраструктуры. Он отметил, что прекращение огня не станет концом войны, а лишь даст России возможность сделать паузу и накопить силы.

Ермак отметил, что за два года полномасштабной войны ВСУ освободили от оккупации более 50% захваченных территорий. В частности, имея скромные собственные морские силы, уничтожена пятая часть потенциала Черноморского флота России. «Мир, к которому стремится Украина, должен гарантировать ей выживание, целостность, суверенитет и возможность развития», - добавил глава Офиса президента.

Во время встречи были рассмотрены первые пять пунктов украинской Формулы мира: ядерная безопасность; продовольственная безопасность и энергетическая безопасность; освобождение заключенных и депортированных, в том числе детей; восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В частности, в Давосе планируют проработать еще пять пунктов: вывод российских войск; восстановление справедливости; экологическая безопасность; недопущение эскалации и повторения войны; подтверждение окончания войны.

Также советники нацбезопасности планируют согласовать формат проведения Глобального саммита мира.

СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме.