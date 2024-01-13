34-летняя гражданка Азербайджана Лейла Мирьягуб гызы Исмаилзаде подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за отказа правительственных учреждений Азербайджана зарегистрировать имя, выбранное заявительницей для своего новорожденного ребенка.

Исмаилзаде несколько раз пыталась назвать своего сына и зарегистрировать его на имя Абульфазлаббас - имя, распространенное среди шиитов в честь одного из мучеников Кербелы, сводного брата Имама Хусейна. Но правительство отказало Исмаилзаде зарегистрировать это имя, причем в различных его вариациях. Вопрос в том, что это имя не входит в список разрешенных Национальной академией наук Азербайджана имен для регистрации новорожденных.

Однако напористости Исмаилзаде можно только позавидовать. Женщина пошла за справедливостью в национальные суды. Однако местные суды также отказали Исмаилзаде, мотивировав свое решение сложным произношением этого арабского имени. Наконец, пользуясь правом, предоставленным Европейской Конвенцией, Исмаилзаде обратилась в Европейский суд по правам человека, заявив, что в ее деле была нарушена 8-я статья Конвенции, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни.

Как стало известно haqqin.az, Евросуд завершил коммуникации с правительством Азербайджана, и в ближайшие дни Страсбург объявит о своем вердикте.