У российского миллиардера свой прогноз по окончанию войны в Украине

Бизнесмен написал в своем телеграм-канале о встрече в Давосе по обсуждению мирных предложений Украины. Американская сторона будет представлена «на высоком уровне», оценил он: приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мира в Украине раньше мая 2025 года «ждать не приходится», заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации в Украине не получится — российской делегации не будет», — добавил Дерипаска.

Прошлой осенью, обсуждая войну России и Украины в интервью Financial Times, он признался, что не видит причин, «по которым это не должно быть остановлено с обеих сторон». Бизнесмен исключил, что санкции могут остановить войну или приблизить стороны к этому, предложив найти «другое решение».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей». «Никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета», — подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский.