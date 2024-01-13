Непогода в Азербайджане: TƏBİB заявил о травмированных

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи с травмами, полученными во время снежной погоды, обратились 22 человека, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, обратившихся эвакуировали в профильные медучреждения с травмами различной степени тяжести, в частности, конечностей.

«Из-за изменений погодных условий Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи перешел на усиленный режим работы. Для обслуживания в труднопроходимых районах задействованы санитарные автомобили (марки Mitsubishi Pajero, УАЗ, Mercedes Vito, Volkswagen)», - отметили в TƏBİB.