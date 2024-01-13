Выборы на Тайване: Казахстан сделал заявление

«В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны», – говорится в заявлении.

В субботу на Тайване прошли выборы президента и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Уильям Лай (Лай Циндэ), который набрал 40,05% голосов избирателей. В КНР результаты выборов на острове не признали, заявив, что Демократическая прогрессивная партия не представляет интересов большинства граждан Тайваня. В Пекине Лая не раз называли «упрямым борцом за независимость Тайваня» и «опасным сепаратистом».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.