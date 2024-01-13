Россия воюет с украинским зерном

Россия атаковала авиабомбами город Волчанск Харьковской области, под обстрел попало зернохранилище, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Уничтоженный урожай и разрушенные помещения - россияне продолжают бить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников, там не было. К счастью, обошлось без жертв», - приводят украинские СМИ слова Болвинова.

Уточняется, что две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.