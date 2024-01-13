Израильская разведка: ХАМАС планировал теракты в Европе

Движение ХАМАС имеет свою сеть боевиков в Европе, которую координируют высокопоставленные командиры группировки из Ливана. Об этом объявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в совместном заявлении со спецслужбами страны «Моссад» и Шабак.

«В результате продолжающихся усилий разведки появился значительный объем информации, доказывающей, что террористическая организация ХАМАС стремилась расширить свою насильственную деятельность за рубежом, чтобы атаковать невинных людей по всему миру», — говорится в заявлении.

Как утверждают спецслужбы, ХАМАС планировал террористические атаки на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. В частности, в декабре 2023 года в Германии, Нидерландах и Дании были задержаны семеро членов ячеек ХАМАС, готовивших нападения на евреев.

Одной из предполагаемых целей боевиков было посольство Израиля в Стокгольме, заявили израильские спецслужбы. Для осуществления своих целей террористы закупали беспилотники, а также вербовали членов организованных преступных группировок в Европе.

«ХАМАС черпает вдохновение из террористической деятельности иранского режима и также стремится любой ценой атаковать израильские и западные объекты», — сообщается в заявлении. Другие подробности в пресс-релизе не приводятся.