Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 18:10

Памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 12 января убрали с площади перед Национальным университетом обороны в Астане. Широко шагает по Казахстану «деелбасызация». Осенью 2022 года в Казахстане исключили День первого президента из списка государственных праздников и переименовали столицу в Астану. В январе 2023 года Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – Елбасы». В постановлении суда было сказано, что после внесения изменений в Конституцию в июне 2022 года в Основном законе нет правовых оснований для сохранения закона о первом президенте: из Конституции были исключены все упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул «Елбасы».

И в феврале того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий закон о первом президенте. Этот документ гарантировал Нурсултану Назарбаеву в том числе абсолютный иммунитет от преследования и неприкосновенность имущества его и его семьи. В конце мая 2023 оскорбление бывшего президента перестало считаться преступлением. Раньше за такое правонарушение агрессивно настроенные казахстанцы могли получить три года лишения свободы. В Уголовном кодексе эти статьи проходили под номерами 373 и 374. И вот теперь настало время памятников. «Приказом министра обороны РК наименование «Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы» было изменено на «Национальный университет обороны РК». В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК».

Тот самый памятник, который открыли в июле 2020 года, в разгар коронавирусной инфекции. Кстати, в церемонии открытия в онлайн-формате тогда участвовал Касым-Жомарт Токаев, отметивший, что «мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы». Токаев и сейчас не откажется от своих слов. Он по-прежнему считает своего предшественники личностью исторической и постоянно напоминает, что «вклад Назарбаева в становление независимого Казахстана очевиден». Но – без фанатизма. И уж тем более – без всякого культа личности бывшего президента. А еще Касым-Жомарт Токаев непублично, но твердо дает понять, что для клана Назарбаева места во властной структуре Казахстана больше нет. И не будет. Активы члены клана «добровольно» возвращают государству. Но самое главное – отменено содержание канцелярии и библиотеки первого президента, на которое планировалось выделение немалых средств из государственного бюджета.