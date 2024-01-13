Назарбаева переместили в музей истории наша корреспонденция
Памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 12 января убрали с площади перед Национальным университетом обороны в Астане.
Широко шагает по Казахстану «деелбасызация». Осенью 2022 года в Казахстане исключили День первого президента из списка государственных праздников и переименовали столицу в Астану. В январе 2023 года Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – Елбасы».
В постановлении суда было сказано, что после внесения изменений в Конституцию в июне 2022 года в Основном законе нет правовых оснований для сохранения закона о первом президенте: из Конституции были исключены все упоминания о роли и статусе Назарбаева, включая титул «Елбасы».
И в феврале того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий закон о первом президенте. Этот документ гарантировал Нурсултану Назарбаеву в том числе абсолютный иммунитет от преследования и неприкосновенность имущества его и его семьи.
В конце мая 2023 оскорбление бывшего президента перестало считаться преступлением. Раньше за такое правонарушение агрессивно настроенные казахстанцы могли получить три года лишения свободы. В Уголовном кодексе эти статьи проходили под номерами 373 и 374.
И вот теперь настало время памятников. «Приказом министра обороны РК наименование «Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы» было изменено на «Национальный университет обороны РК». В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК».
Тот самый памятник, который открыли в июле 2020 года, в разгар коронавирусной инфекции. Кстати, в церемонии открытия в онлайн-формате тогда участвовал Касым-Жомарт Токаев, отметивший, что «мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы».
Токаев и сейчас не откажется от своих слов. Он по-прежнему считает своего предшественники личностью исторической и постоянно напоминает, что «вклад Назарбаева в становление независимого Казахстана очевиден». Но – без фанатизма. И уж тем более – без всякого культа личности бывшего президента.
А еще Касым-Жомарт Токаев непублично, но твердо дает понять, что для клана Назарбаева места во властной структуре Казахстана больше нет. И не будет. Активы члены клана «добровольно» возвращают государству. Но самое главное – отменено содержание канцелярии и библиотеки первого президента, на которое планировалось выделение немалых средств из государственного бюджета.
Токаев решил в зародыше удавить даже любые намеки на формирование параллельного центра власти, если такие планы у клана Назарбаева и симпатизирующих ему лиц имелись. «Двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Касым-Жомарт Токаев, избранный подавляющим большинством народа», - главный принцип казахстанского президента и его команды.
Касым-Жомарт Токаев извлек необходимые уроки из событий кровавой попытки госпереворота в январе 2022 года (Кантара). И ясно дал понять, что основная вина за него лежит именно на Назарбаеве и предпринятой им попытке насадить в Казахстане режим двоевластия. В недавнем нашумевшем своем интервью президент назвал это одной из предпосылок январского кризиса, напомнив, как «некоторые чиновники поочередно бегали по кабинетам».
А заодно в том же интервью отказался подтвердить «спасительную» роль России в те дни, когда он пригласил на помощь миротворческий контингент ОДКБ. Что только подтверждает давно сформировавшуюся версию о «северном следе» и «руке Москвы» в подготовке Кантара – но потребуется время, чтобы заявить об этом с фактами на руках.
Словом, происходящая «делбасызация» Казахстана – не сведение личных счетов и не желание нынешнего президента из мелочных соображений как-то принизить историческую роль своего предшественника. Это совершенно объективный процесс, направленный на то, чтобы все негативное из прошлого не висело на стране, устремленной в будущее. И не создавало угроз для ее стабильности и устойчивого развития. А памятники? Им место в музее. Чтобы помнили.