Швейцария: Россия должна участвовать в мирных переговорах

Для прекращения войны в Украине Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает «РБК-Украина».

«Необходимо сделать шаг, чтобы так или иначе привлечь Россию», - заявил он.

По словам министра, без России не будет мира, а украинский мирный план - это «фундамент» для прекращения конфликта с Москвой.

Однако, по мнению Кассиса, международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться, пока этому препятствует военная ситуация.

«Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры», - заявил Кассис.

В швейцарском Давосе проходят встреча представителей более 80 стран и международных организаций для обсуждения украинской Формулы мира.