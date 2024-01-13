Процесс пошел: первый американский штат выбирает кандидата в президенты

В Айове кокусы, выборы кандидатов у республиканцев и демократов проходят по-разному. В 2020 году демократы изменили процедуру: выбирать номинанта будут по почте, потом объявят о результатах.

Американский штат Айова в центре американской политики — в понедельник здесь начинается сезон выборов кандидатов в президенты, об этом сообщает BBC.

Республиканцы же, как и раньше, соберутся на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте) в понедельник вечером. Имеющие право голоса избиратели сначала обсудят кандидатов, а потом напишут имя своего фаворита на листке бумаги и передадут его председателю собрания. Тот подсчитает голоса и передаст их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

На Республиканский национальный съезд, где будет выбран кандидат в президенты от партии, отправятся 40 делегатов от Айовы.

Избирателей-республиканцев в первую очередь волнуют вопросы безопасности границ и экономики. В гонке за номинацию лидирует бывший президент Дональд Трамп. За второе место развернулась серьезная борьба: согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает Десантиса — 20% против 16% соответственно.

По результатам опроса Des Moines Register/NBC News/MediaCom, 48% собирающихся принимать участие в кокусах готовы голосовать за Трампа, 20% предпочитают бывшего губернатора Южной Каролины и посла США в ООН Никки Хейли, 16% — губернатора Флориды Рона Десантиса, рейтинги остальных кандидатов не превышают 10%.