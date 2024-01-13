В Дании новый король

В Дании прошла церемония отречения от престола королевы Маргрете II, о которой она неожиданно для всех объявила в новогодней речи 31 декабря. Отречение произошло на заседании Госсовета, в котором принимали участие члены правительства, королева, наследный принц Фредерик и его сын принц Кристиан (будущий Кристиан XI).

Подпись Маргрете на документе об отречении автоматически сделала ее 55-летнего сына, наследного принца, новым монархом Дании Фредериком X: он не будет коронован или помазан. Церемонии коронации и помазания в датской традиции не предусмотрено.

92% датчан оценивают правление Маргрете II как хорошее или очень хорошее. Решение уйти в отставку является беспрецедентным в новейшей истории Дании. О нем королева объявила в своей новогодней речи. 83-летняя Маргрете объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли «передать ответственность следующему поколению», и поняла, что сейчас - самое подходящее время.

Маргрете после отречения продолжит оставаться Ее Величеством. Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля - регентом или regent ad interim (временно исполняющей обязанности регента) - и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха, если, например, тот отправится с визитом в другую страну.