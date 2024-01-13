В Дании новый король
В Дании прошла церемония отречения от престола королевы Маргрете II, о которой она неожиданно для всех объявила в новогодней речи 31 декабря. Отречение произошло на заседании Госсовета, в котором принимали участие члены правительства, королева, наследный принц Фредерик и его сын принц Кристиан (будущий Кристиан XI).
Подпись Маргрете на документе об отречении автоматически сделала ее 55-летнего сына, наследного принца, новым монархом Дании Фредериком X: он не будет коронован или помазан. Церемонии коронации и помазания в датской традиции не предусмотрено.
92% датчан оценивают правление Маргрете II как хорошее или очень хорошее. Решение уйти в отставку является беспрецедентным в новейшей истории Дании. О нем королева объявила в своей новогодней речи. 83-летняя Маргрете объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли «передать ответственность следующему поколению», и поняла, что сейчас - самое подходящее время.
Маргрете после отречения продолжит оставаться Ее Величеством. Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля - регентом или regent ad interim (временно исполняющей обязанности регента) - и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха, если, например, тот отправится с визитом в другую страну.
Глава правительства Дании Метте Фредериксен в воскресенье с балкона дворца Кристиансборг в Копенгагене объявила подданным датской короны о восшествии на престол короля Фредерика Х, который впервые как король также предстал перед публикой. Фредериксен поблагодарила королеву Маргрете II за служение родине.
«Моя мать, королева Маргрете, правила Данией 52 года… Сегодня она покинула трон, но я надеюсь стать королем, объединяющим страну завтрашнего дня. Это ответственность, которую я беру на себя с уважением, гордостью и большой радостью. Мне нужна любая поддержка, которую я могу получить от моей любимой супруги, моей семьи, от вас и от Всевышнего», - сказал король Фредерик Х.
Титул наследного принца Дании перешел старшему сыну Фредерика - Кристиану.
Датская монархия является старейшей в Европе, она восходит к Х веку. В настоящее время обязанности, выполняемые королевской фамилией в Дании, носят в основном церемониальный характер.