Мальдивы потребовали от Индии вывести своих военных

Мальдивская Республика попросила Индию вывести индийских военных с островов к 15 марта. Об этом сообщила мальдивская газета Sun Online, ссылаясь на помощника по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назима Ибрагима.

«Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации», - сказал Ибрагим. По его словам, глава республики официально попросил Индию вывести военных к 15 марта.

Ибрагим напомнил, что Мале и Нью-Дели создали группу высокого уровня для ведения переговоров о выводе войск. Первое заседание этой группы прошло в воскресенье. На нем обсуждался вопрос о сроках вывода индийских военных.

По данным издания, на Мальдивах находятся 88 индийских военнослужащих.

Индия и Мальдивы сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки «Тигры освобождения «Тамил илама». Это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР. Действующий президент Мальдив Муиззу в своей предвыборной кампании обещал вывести индийских военных с территории островной республики.