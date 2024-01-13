«Терпение кончается»: Байден все больше недоволен Нетаньяху

Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям американской стороны по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios.

По сведениям его источников из числа чиновников США, «у президента Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно... Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе».

Один из источников в администрации США полагает, что «терпение президента кончается», по словам другого, Вашингтон испытывает «огромное разочарование».

В публикации уточняется, что американская сторона, в частности, недовольна тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу. По мнению Вашингтона, Нетаньяху не хочет «серьезно обсуждать планы на период после войны» и предложения США относительно того, какую роль Палестинская национальная администрация будет играть в Газе в будущем. Власти США также считают, что Израиль не снизит к концу января интенсивность боевых действий в Газе, чего добиваются американские должностные лица в надежде уменьшить число жертв среди палестинцев. Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, Байдену будет все труднее поддерживать на том же уровне содействие военной кампании Израиля.