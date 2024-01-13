Пока Байден злится, Нетаньяху заявил, что война будет длиться долго

Война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев. С таким заявлением выступил глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства по утверждению госбюджета страны на 2024 год. Об этом сообщает канцелярия премьера.

«Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали», - сказал Нетаньяху.

«100 дней назад монстры ХАМАС вторглись в Государство Израиль, насиловали и жгли наших граждан и брали их в заложники. Мы вернули половину из них, и мы делаем все, чтобы все они без исключения вернулись домой, и эти усилия продолжаются постоянно, даже в этот момент, - добавил он. - Мы завершим их одновременно с достижением других целей войны».

Отметим, что ранее портал Axios со ссылкой на источники из числа чиновников США заявил, что президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям американской стороны по ситуации в секторе Газа: «У президента Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно... Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе». Один из источников в администрации США полагает, что «терпение президента кончается», по словам другого, Вашингтон испытывает «огромное разочарование».