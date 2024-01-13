К чему готовятся хуситы?

Йеменские хуситы в сотрудничестве с экспертами из Ирана и «Хезболлы» «перебрасывают баллистические и противокорабельные ракеты» в портовый город Эль-Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

В этой провинции находятся военные объекты хуситов, которые были атакованы США, Британией и их союзниками в ночь на 12 января.

Помимо этого, согласно AFP, эти же цели в Эль-Ходейде минувшей ночью подверглись атакам.