В Исландии извержение вулкана. Под угрозой город видео
На исландском полуострове Рейкьянес возле рыбацкого городка Гриндавик 14 января рано утром началось извержение вулкана. Национальный комиссар полиции Исландии приказал жителям Гриндавика эвакуироваться после того, как на дорогах в этом районе открылись вулканические трещины, сообщает CNN.
«Лава уже подошла к окраинам города, несколько домов загорелись. Шестьдесят домохозяйств - 10% обычного населения города - на данный момент эвакуированы», - сообщила представитель Агентства гражданской защиты Исландии Хьордис Гудмундсдоттир, добавив, что многие люди еще не вернулись после извержения в прошлом месяце.
Heroic and successful efforts were made to save working machines close to the edge of the #lava. The machines were being used to construct defensive walls against lava flow into ##Grindavík - the same walls along which workers drove the machinery to safety. pic.twitter.com/e5BvnrbJFS— RÚV English (@RuvEnglish) January 14, 2024
После извержения полиция повысила уровень тревоги. Для наблюдения за ситуацией задействован вертолет береговой охраны Исландии.
Гудмундсдоттир рассказала CNN, что аэропорт в соседнем Кеблавике безопасен, поскольку в результате извержения не образовалось пепла, который мог бы повлиять на полеты.
Гриндавик, расположенный примерно в 70 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика на полуострове Рейкьянес, был эвакуирован в декабре прошлого года после нескольких недель сейсмической активности, кульминацией которой стало резкое извержение вулкана. Трещина после того извержения составила около четырех километров, а трещина нынешнего извержения составила около четверти длины.