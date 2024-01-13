На исландском полуострове Рейкьянес возле рыбацкого городка Гриндавик 14 января рано утром началось извержение вулкана. Национальный комиссар полиции Исландии приказал жителям Гриндавика эвакуироваться после того, как на дорогах в этом районе открылись вулканические трещины, сообщает CNN.

«Лава уже подошла к окраинам города, несколько домов загорелись. Шестьдесят домохозяйств - 10% обычного населения города - на данный момент эвакуированы», - сообщила представитель Агентства гражданской защиты Исландии Хьордис Гудмундсдоттир, добавив, что многие люди еще не вернулись после извержения в прошлом месяце.