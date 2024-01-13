США и Британия нанесли новые удары по хуситам

Один из объектов мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в северной части йеменской провинции Ходейда подвергся удару. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

По их сведениям, атакованный объект расположен в горной местности округа Аль-Лухейя. Информация о возможных жертвах и разрушениях не приводится.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что удар нанесли военные самолеты США и Великобритании.