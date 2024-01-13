Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 21:00

Публикуя подробности нанесения двадцати трех авиаударов по целям хуситов в четырех провинциях Йемена, западные СМИ отмечают, что атаки осуществлялись только силами ВВС и ВМС США и Великобритании. Остальные члены коалиции предпочли дистанцироваться… Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав и в дальнейшем действовать без колебаний. При этом очевидно, что речь идет исключительно об ударах с воздуха, поскольку на наземную операцию против йеменских хуситов, во всяком случае, пока, никто не решается. А без нее говорить о полной победе и, соответственно, об установлении режима безопасности международного судоходства в зоне Баб-эль-Мандебского пролива невозможно.

Тем не менее, в США, видимо, чтобы поднять рейтинг президента Байдена, говорят о достижении всех поставленных целей. Учитывая, что для победы на предстоящих выборах Байдену позарез нужна маленькая победоносная война, ситуация с драчливыми хуситами как раз то, что, вроде бы, нужно демократам. Впрочем, член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад считает, что, атакуя позиции хуситов, США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа. И обещает отстаивать принципиальную позицию движения по ключевому для него вопросу Палестины. «Ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории», - заявил Хузам аль-Асад, пообещав, что эти моря останутся закрытыми для кораблей израильского врага или тех, кто связан с ним, до тех пор, пока поддерживаемая США израильская агрессия против палестинцев в секторе Газы не прекратится. В то же время, часть западных аналитиков склоняется к мнению, что удары Запада по хуситам — это не столько помощь Израилю или еще кому-то, сколько попытка англосаксов спасти собственный карман, поскольку из-за разрушения транзита через Суэцкий канал обе страны теряют большие деньги. Мол, если ситуация с безопасностью в районе Красного моря не изменится, то Суэцкий транзит пойдет вскоре по другому маршруту.

Вдобавок ко всему, создается транспортный коридор «Север-Юг», который к интересам США и Великобритании прямого отношения не имеет, но может стать новой логической инфраструктурой для Евразии. Как видно, в той или иной степени все три версии имеют право на жизнь. А о том, какая из них ближе к истине, прояснится уже в ближайшее время. Однако уже сейчас ясно, что операция США может пойти совсем не так, как задумывалась изначально, а потому дорого обойтись американцам не только в финансовом, но и в военно-политическом плане. Да, президент США назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Но не слишком ли поздно опомнился Байден и чем обернется его «решительность»? Доходы принадлежащего Египту Суэцкого канала, который соединяет Средиземное и Красное моря, сократились в годовом исчислении за первые 11 дней нового года на 40 процентов. Эти цифры привел Усама Рабиа, глава управления канала, назвавший в качестве причины «неблагоприятные погодные условия». Тонкую дипломатию Усамы Рабиа понять можно, но все прекрасно понимают, что за ней стоит: за первые одиннадцать дней 2023 года через Суэцкий канал прошли 777 судов, а за 2024-й - 544. Причем погодные условия были, примерно, одинаковы. Следует также учесть, что доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в 2023 году превысили 10 миллиардов долларов. Поступления от канала - одна из основных доходных статей египетского бюджета и важный источник валютных поступлений. А альтернативный проход судов вокруг мыса Доброй Надежды из-за погодных условий (это уже не дипломатия, а правда) в настоящее время не может считаться безопасным. Кроме того, маршрут в обход Африки увеличивает сроки транспортировки грузов, как минимум, на две недели. И, соответственно, затраты на доставку товаров и страхование грузов.

Тем не менее, даже несмотря на скверную экономику, около 20 судоходных компаний, шесть из которых являются крупнейшими в мире, из-за ситуации в южной части Красного моря приняли решение отказаться от Суэцкого канала и перенаправить свои суда по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. И это не только датская транспортно-логистическая компания Maersk, о чем мы уже не раз писали. Сам госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран. А по прогнозу «Исследовательского и информационного центра для развивающихся стран», только в текущем 2023-2024 финансовом году (он заканчивается 31 марта) общий объем экспорта Индии может сократиться, примерно, на 30 миллиардов (!!) долларов. Цифры по-настоящему настораживают, а времени остается все меньше. По расчетам экономистов, использование других морских маршрутов на несколько недель увеличивает сроки доставки контейнеров с индийским экспортом в страны Евросоюза, что ведет к росту стоимости транспортировки одного 40-футового контейнера с двух до шести тысяч долларов. Государственный китайский судоходный гигант Cosco Shipping - четвертая по величине компания на контейнерном рынке, на долю которой приходится около 11 процентов всей мировой торговли, заявил, что прекращает заходить в порты Израиля. В свою очередь, Джереми Хант, глава британского Министерства финансов, отметил, что нападения йеменских мятежников-хуситов на гражданские суда в Красном море могут негативно сказаться на экономической ситуации в Великобритании. И таких примеров довольно много.