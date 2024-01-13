Импорт яиц из Азербайджана в Россию растет

По данным на 14 января, Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор в своем телеграм-канале.

«13 и 14 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 918 тысяч штук для дальнейшей реализации на территории России», - говорится в сообщении.

По прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.

Азербайджан начал поставлять яйца в Россию с 19 декабря 2023 года.