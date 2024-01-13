Губернатор Петербурга назвал «новую цель» войны в Украине

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что российские военные якобы видели в украинских школах «гендерно-нейтральные туалеты», поэтому «хорошо понимают, за что мы воюем». Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с военными в госпитале.

«Навестил наших ребят в госпитале, поздравил их со старым Новым годом. Оттаял душой в этом общении, где тебя понимают с полуслова. С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», – сообщил Беглов.