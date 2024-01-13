Москва меняет тактику, давит на Украину ракетами из Ирана и Северной Кореи

Второй крупный удар в этом году был нанесен в понедельник (8 января), когда Россия запустила 59 беспилотников и ракет, а украинские ПВО сбили менее половины из них по сравнению с обычными 80-процентными показателями перехвата.

В публикации говорится, что у Украины было тяжелое начало 2024 года. Страна истощена после двух лет боевых действий. Наземное наступление заморожено. Между тем российские воздушные атаки, дополненные иранскими беспилотниками и северокорейскими баллистическими ракетами, накалились.

Только с 29 декабря по 2 января Россия выпустила более 500 беспилотников и ракет, говорят официальные лица в Киеве. Все чаще главными целями становятся предприятия оборонной промышленности Украины, такие как «Артем», а не энергосистема, которую Россия пыталась разрушить прошлой зимой. Атаки были тщательно спланированы, с поэтапными волнами беспилотников и ракет, чтобы подавить ПВО Украины. 30 декабря и 2 января они были дополнены баллистическими ракетами малой дальности из Северной Кореи, одна из которых пролетела в 460 км от российского места запуска, сообщил Белый дом на прошлой неделе.

В субботу Россия нанесла третий мощный удар в этом году, запустив 40 беспилотников и ракет, включая баллистические ракеты, которые были нацелены на «военно-промышленный комплекс» Украины. Украинские ПВО сбили только восемь из них, еще 20 были подавлены электронными средствами и не достигли целей, сообщили в ВВС страны.

Чтобы прорвать оборону Украины, Россия сначала запускает медленно летящие беспилотники, затем низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и, наконец, баллистические ракеты, которые летят к цели со скоростью, кратной скорости звука, что делает их трудными для поражения. Самой смертоносной баллистической ракетой является «Кинжал», который президент РФ Владимир Путин назвал «супероружием». Россия также запустила баллистические ракеты «Искандер-М», аналогичные северокорейским ракетам KN-23, которые сейчас использует Москва, сообщили военные аналитики.

Украинская мешанина из систем ПВО и ракет класса «земля-воздух», получившая название FrankenSAM, с трудом справляется.

Первый эшелон обороны — мобильные подразделения, которые часто представляют собой предоставленные США автомобили Humvee, оснащенные ракетами класса «земля-воздух» Stinger или крупнокалиберными пулеметами — были дешевым и эффективным способом уничтожения беспилотников.

Следующий уровень ПВО Украины включает в себя системы средней дальности, такие как предоставленные Германией IRIS-T и SAMP/T из Франции и Италии для перехвата ракет и беспилотников.

Третий уровень — американские системы Patriot. Но у Украины всего несколько батарей Patriot, а ракеты-перехватчики, которые они запускают, стоят дорого и находятся в относительном дефиците из-за растущего спроса, в том числе со стороны Израиля.

Союзники Киева во главе с США осудили поставки оружия Северной Кореей. Российские официальные лица назвали эти обвинения «дезинформацией» США. Москва также ведет «активные» переговоры с Тегераном о приобретении баллистических ракет ближнего радиуса действия, заявил официальный представитель США по национальной безопасности Джон Кирби. У Ирана крупнейшая программа баллистических ракет на Ближнем Востоке, и он может поставить России «несколько сотен баллистических ракет».

Пока Россия наращивает поставки, союзники Украины в Европе и США не смогли одобрить военную помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. ЕС также не выполнил свои обязательства перед Киевом, отправив менее половины из 1 млн боеприпасов, обещанных в прошлом году.

Но положение Украины далеко не безнадежно, подчеркивают чиновники и военные аналитики. Токио заявил, что ослабит ограничения на экспорт оружия, чтобы позволить поставлять в США ракеты Patriot японского производства, что, в свою очередь, позволит Вашингтону отправить Украине больше своих собственных запасов. Объявленный в пятницу пакет военной помощи Великобритании на 2,5 млрд фунтов стерлингов включает в себя значительные обязательства по закупке и производству беспилотников.

Киев также разработал ракету с заявленной дальностью полета 700 км и намерен произвести более 11 000 ударных беспилотников средней и большой дальности в этом году. Они уже поразили дальние цели, в том числе Смоленский авиационный завод, который производит крылатые ракеты. 4 января Киев заявил, что уничтожил российский командный пункт на авиабазе Саки на оккупированном Украиной Крымском полуострове.