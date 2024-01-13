Нефтепроводу Грозный - Баку ничто не угрожает

Нефтепровод Грозный - Баку работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«12 января 2024 года в 20:02 мск произошло землетрясение с эпицентром в 13 км северо-западнее г. Хасавюрт на глубине 5 км магнитудой 4,1 и интенсивностью 4,0-4,5 балла. Проведено обследование объектов АО «Черномортранснефть», находящихся в радиусе 225 км от эпицентра, фактов нарушений функционирования оборудования на линейной части магистральных нефтепроводов Грозный - Баку и НПС «Махачкала» - 201 км, а также нефтеперекачивающих станций «Самур», «Махачкала» и «Сулак» не выявлено. Негативные последствия землетрясения отсутствуют», - сказал Демин.

12 января сообщалось о землетрясении магнитудой 3,4 в Новолакском районе Дагестана. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района. Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано 12 января в Хасавюртовском районе Дагестана.