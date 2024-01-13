Леонид Швец, автор haqqin.az 22:32

Неизвестно, посещала ли офицера запаса, военного моряка Владислава Ивашкевича идея послужить родине в трудную годину и пойти добровольцем на украинский фронт сражаться с ненавистным Западом. В 2022 году ему было 58 лет, таких брали, да и сейчас берут. Родина дала ему другую возможность глупо расстаться с жизнью. В минувшие новогодние дни он замерз насмерть в своем доме на территории садового товарищества в поселке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области. Там просто отключили электроэнергию. Товарищество по злой иронии называется «Блокадник».

Новости об авариях систем электро- и теплоснабжения сейчас сыплются из России одна за другой. Солнечногорск, Подольск, Балашиха, Воскресенск, Химки, Щелково, Лыткарино, Дмитров, Электросталь – это все города из ближнего Подмосковья, где не пожалуешься на плохое финансирование жилищно-коммунальной сферы. Да, еще Королев, там расположен знаменитый ЦУП – Центр управления космическими полетами госкорпорации «Роскосмос». На орбитальной станции пока тепло, а на земле – холод собачий. То, что замерзают жители Подмосковья, объясняется относительно просто: здесь очень выгодно строить новое жилье, а подключают его к давно выработавшей ресурс еще советской инфраструктуре. Все эти трубы и провода и так безбожно обветшали, а если в разы увеличить нагрузку… Не то чтобы местные и федеральные чиновники об этом не знали, но откаты за землеотвод и строительство - вот они, а авария еще когда случится, да, может, и пронесет. Кстати, Подольск, где произошли многочисленные прорывы труб с последующим замерзанием жителей, в конце декабря удостоился премии правительства Московской области «Прорыв года» – за «Эффективное управление ресурсами, финансовую устойчивость, развитие и благоприятную городскую среду».

Разумеется, коммунальное хозяйство остальной России ничуть не лучше, разве что аварии в глубинке не всегда попадают в заголовки новостей из-за дальности от столицы. Но Пенза, Новосибирск, Владивосток, Липецк, Омск, Новозавидовск Тверской области, карельские Петрозаводск и поселки Поуджа и Лоухи прорвались в общероссийское информационное пространство. Картинки порой впечатляют: там, где вода сначала прорвалась, а затем замерзла, глазам предстают волшебные пещеры со сталактитами, так выглядят подъезды жилых домов. Россия действительно сказочная страна, правда, в специфическом смысле. Все, на что хватает сказочных жителей - записать на видео крики «Мы замерзаем!» и мольбы начальства о помощи. Будто не по вине этого начальства они оказались там, где оказались. Время от времени в печати проскакивают оценки: более 70% коммунальной инфраструктуры в России изношено и требует срочной замены и обновления. На это якобы требуется около пяти триллионов рублей. Лучше, конечно, умножить вдвое-втрое, потому что без откатов и простых потерь от безалаберности всех этих лауреатов премий за чиновничью эффективность не обойдется. Пять триллионов «деревянных» – около 56 миллиардов «зеленых».