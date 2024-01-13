Белый дом назвал цель ударов по хуситам

Кирби подчеркнул, что «никто не хочет конфликта с хуситами»: «Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения».

Вашингтон добивается прекращения нападений на суда в Красном море со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах», но не стремится к конфликту с ними, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, объясняя цель операции США в Йемене, передает ТАСС.

«Хуситам теперь нужно сделать выбор. И правильный выбор состоит в том, чтобы прекратить эти безрассудные атаки. И вне зависимости от того, что они говорят, здесь дело не в том, чтобы наказать Израиль», - добавил сотрудник СНБ.

По его словам, хуситы «обстреляли судно под панамским флагом, перевозившее российскую нефть, которое не имело никакого отношения к Израилю».

Вашингтонская администрация считает, что хуситы могут нанести удар в качестве ответа на атаки по ним, американские силы в регионе приняли меры предосторожности: «Я думаю, с нашей стороны было бы чрезмерно оптимистичным считать, что не могло бы или не может быть какого-то ответного удара хуситов. Мы следим за этим очень внимательно. Мы приняли необходимые меры предосторожности в регионе, чтобы быть готовыми в случае таких атак», - отметил Кирби, говоря о нанесенных США и Великобританией ударах по позициям хуситов в Йемене.

По версии Кирби, указанные атаки «были направлены на то, чтобы подорвать и сократить возможности» хуситов нападать на суда в Красном море.