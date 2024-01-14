Зеленский пообещал украинцам «хорошие новости»

Украина будет иметь больше дронов и средств радиоэлектронной борьбы, заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

Глава украинского государства заявил, что «первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос – дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним о ракетах, о РЭБ – средствах радиоэлектронной борьбы – будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии. Украина имеет достаточный потенциал, чтобы пройти этот тяжелый путь войны... Главное – верить в свои силы. И верить в Украину».

Кроме того, Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарию, где «встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч».