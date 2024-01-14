Еще один азербайджанский борец стал победителем турнира в Загребе
В Загребе завершился рейтинговый турнир по борьбе.
В последний день соревнований золотую медаль завоевал азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг). Он взял верх над соперниками из Румынии, Швейцарии, Турции и Венгрии.
Сборная Азербайджана завершила выступление с 2 золотыми и 5 бронзовыми медалями. Ранее золото взял другой наш борец греко-римского стиля Сенан Сулейманов (77 кг).
Бронза у вольников Алиаббаса Рзазаде (61 кг), Нуреддина Новрузова (61 кг), Джабраила Гаджиева (74 кг), вольницы Алены Колесник (59 кг) и классика Хасрета Джафарова (67 кг).