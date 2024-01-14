Захарова ставит условия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы швейцарского дипведомства Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к мирным переговорам по Украине.

По словам Захаровой, которые приводят российские СМИ, западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев: «Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления».

Захарова считает, что «если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят».