Трамп рвет рекорды
Бывший президент США Дональд Трамп лидирует со значительным отрывом от других потенциальных кандидатов от Республиканской партии по уровню поддержки среди избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS News и компании YouGov.
Согласно исследованию, 69% сторонников республиканцев заявили, что намерены отдать свой голос на праймериз за Трампа. Отмечается, что это самый высокий показатель, который экс-президент когда-либо получал в подобных опросах. В ноябре этот показатель составлял 61%.
На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис, за него готовы проголосовать 14% респондентов. За экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - 12%. За других кандидатов - менее 5%.
Опрос проводился 10-12 января. В нем приняли участие 786 зарегистрированных избирателей Республиканской партии.