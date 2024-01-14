Спортивная столица Азербайджана: церемония открытия

В 2024 году Губа объявлена спортивной столицей Азербайджана. Сегодня там состоится мероприятие, официально открывающее год для новой столицы.

Напомним, Коллегия Министерства молодежи и спорта выбрала Губу в декабре прошлого года. Вместе с ней была отмечена и Габала, которая станет спортивной столицей в следующем году.

Молодежной столицей этого года является Ленкорань, а 2025-го – Сумгаит.