Писавшие о Махсе Амини журналистки вышли из тюрьмы

Согласно сообщению, 14 января журналистки покинули женскую тюрьму Эвин в Тегеране. Власти Ирана заявили, что их освободили «временно» после внесения залога. Им также запрещено покидать страну.

В Иране до рассмотрения судом апелляций по их делам освобождены из тюрьмы две журналистки, приговоренные к длительным срокам заключения за освещение протестов после гибели Махсы Амини. Об этом сообщает «Радио Свобода».

31-летняя Нилуфар Хамеди и 36-летняя Элахе Мохаммади в октябре прошлого года были приговорены к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в различных преступлениях, в том числе действиях против национальной безопасности и враждебной пропаганде, а также в «сотрудничестве с враждебным американским правительством». Сами они не признали вину. За их освобождение вели кампанию международные правозащитные организации.

22-летняя Махса Амини, которую задержали за свободно повязанный хиджаб, погибла в заключении осенью 2022 года. Ее смерть, в которой многие обвинили полицию нравов и власти, вызвала массовые протесты по всей стране. Они продолжались несколько месяцев и стали одним из самых серьезных вызовов иранским властям за последние несколько десятилетий. Сотни людей погибли в столкновениях, многие были арестованы, несколько участников протестов казнены.

Нилуфар Хамеди была арестована, после того как сфотографировала обнимающихся родителей Амини в тегеранской больнице, где их дочь лежала в коме. Ее твит с этой фотографией считается первым упоминанием об истории Амини в иранских СМИ. Элахе Мохаммади арестовали некоторое время спустя после публикации о похоронах Амини в ее родном городе Секкез.