Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 00:13

В Эквадоре освобождены все сотрудники тюрем, захваченные в заложники членами банд. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Х президент страны Даниэль Нобоа. Глава государства поблагодарил Национальную полицию и Вооруженные силы за их усилия по освобождению сотрудников тюремной охраны и административных служащих, которые были захвачены заключенными в ходе беспорядков. В заложниках находились в общей сложности 178 сотрудников эквадорских тюрем. Эквадор долгое время был относительно спокойной страной, этакой «тихой гаванью», хотя и расположен между двумя крупными производителями кокаина с соответствующими проблемами - Колумбией и Перу. Но местные преступные группировки постепенно набирали силу. И вот – прорвало.

К 2023 году страна стала крупным региональным центром хранения, переработки и распространения наркотиков. «Тихую гавань» облюбовали акулы, здесь укрепились более 20 преступных группировок – и не только местные, но и мексиканские, колумбийские, перуанские и даже албанские. Которые сразу же стали ожесточенно воевать между собой и с властями. В том же 2023 году в стране с населением 18 миллионов человек произошло рекордное количество убийств — 8008 — против 4500 годом ранее. Из которых раскрыто было всего 584. Для сравнения: в Нидерландах с почти такой же численностью населения в 2023 году было 142 убийства. А в Казахстане с населением 19 млн человек — 520 убийств. Спецификой Эквадора и Латинской Америки вообще является то, что командные и оперативные центры крупных преступных группировок находятся в тюрьмах. Пользуясь тем, что администрация там ничего не контролирует, да к тому же насквозь коррумпирована, преступность превратила эти тюрьмы, по сути, в свои штаб-квартиры. А заключенные вооружены там лучше, чем их охранники, не говоря уже о том, что имеют свободный доступ к наркотикам и прочим «удовольствиям». Выражение «твой дом - тюрьма» стало там реальностью. Воистину – дом, милый дом. И «черной жемчужиной» в этой криминальной системе является тюрьма Литораль в крупнейшем городе и порте страны Гуаякиль, в которой содержится около 12 000 заключенных при 1200 охранниках.

Как ранее неоднократно писал haqqin.az, из этой тюрьмы 8 января бежали – хотя слово «на время отлучились с ведома администрации» было бы точнее – сразу два лидера преступных группировок: Адольфо Масиаса по кличке «Фито», главарь Los Choneros. И Фабрисио Колона Пико по кличке «Сальвахе», главарь Los Lobos. Примечательно, что побег двух этих лиц совпал с намерением президента Эквадора Даниэля Нобоа, занявшего свой пост 23 ноября 2023 года, ужесточить режим их содержания, о чем он объявил на закрытом совещании в правительстве в воскресенье, 7 января. Не прошло и суток, главари группировок об этом узнали, представьте себе, какая у них сеть информаторов на самом верху, организовали побег и «покинули» Литораль. Заодно решив пояснить молодому эквадорскому президенту, в предвыборной программе которого отдельным пунктом стоят масштабные реформы в тюрьмах, а также внедрение строгой изоляции наиболее опасных заключенных – то есть покушение на систему организации эквадорского криминала, на «святое» - кто в Эквадоре хозяин. И банды вышли на улицы, на время забыв о том, что в иное время они с энтузиазмом режут друг друга. По стране начался вал бунтов в тюрьмах с захватом заложников из числа обслуживающего персонала, захват местной телевизионной станции в Гуаякиле. А также похищение полицейских, взрывы нескольких бомб и резкий всплеск уличной преступности.