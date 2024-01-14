Мафия идет в атаку на государство итоги с haqqin.az
В Эквадоре освобождены все сотрудники тюрем, захваченные в заложники членами банд. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Х президент страны Даниэль Нобоа.
Глава государства поблагодарил Национальную полицию и Вооруженные силы за их усилия по освобождению сотрудников тюремной охраны и административных служащих, которые были захвачены заключенными в ходе беспорядков. В заложниках находились в общей сложности 178 сотрудников эквадорских тюрем.
Эквадор долгое время был относительно спокойной страной, этакой «тихой гаванью», хотя и расположен между двумя крупными производителями кокаина с соответствующими проблемами - Колумбией и Перу. Но местные преступные группировки постепенно набирали силу. И вот – прорвало.
К 2023 году страна стала крупным региональным центром хранения, переработки и распространения наркотиков. «Тихую гавань» облюбовали акулы, здесь укрепились более 20 преступных группировок – и не только местные, но и мексиканские, колумбийские, перуанские и даже албанские. Которые сразу же стали ожесточенно воевать между собой и с властями.
В том же 2023 году в стране с населением 18 миллионов человек произошло рекордное количество убийств — 8008 — против 4500 годом ранее. Из которых раскрыто было всего 584. Для сравнения: в Нидерландах с почти такой же численностью населения в 2023 году было 142 убийства. А в Казахстане с населением 19 млн человек — 520 убийств.
Спецификой Эквадора и Латинской Америки вообще является то, что командные и оперативные центры крупных преступных группировок находятся в тюрьмах. Пользуясь тем, что администрация там ничего не контролирует, да к тому же насквозь коррумпирована, преступность превратила эти тюрьмы, по сути, в свои штаб-квартиры.
А заключенные вооружены там лучше, чем их охранники, не говоря уже о том, что имеют свободный доступ к наркотикам и прочим «удовольствиям». Выражение «твой дом - тюрьма» стало там реальностью. Воистину – дом, милый дом. И «черной жемчужиной» в этой криминальной системе является тюрьма Литораль в крупнейшем городе и порте страны Гуаякиль, в которой содержится около 12 000 заключенных при 1200 охранниках.
Как ранее неоднократно писал haqqin.az, из этой тюрьмы 8 января бежали – хотя слово «на время отлучились с ведома администрации» было бы точнее – сразу два лидера преступных группировок: Адольфо Масиаса по кличке «Фито», главарь Los Choneros. И Фабрисио Колона Пико по кличке «Сальвахе», главарь Los Lobos.
Примечательно, что побег двух этих лиц совпал с намерением президента Эквадора Даниэля Нобоа, занявшего свой пост 23 ноября 2023 года, ужесточить режим их содержания, о чем он объявил на закрытом совещании в правительстве в воскресенье, 7 января. Не прошло и суток, главари группировок об этом узнали, представьте себе, какая у них сеть информаторов на самом верху, организовали побег и «покинули» Литораль.
Заодно решив пояснить молодому эквадорскому президенту, в предвыборной программе которого отдельным пунктом стоят масштабные реформы в тюрьмах, а также внедрение строгой изоляции наиболее опасных заключенных – то есть покушение на систему организации эквадорского криминала, на «святое» - кто в Эквадоре хозяин.
И банды вышли на улицы, на время забыв о том, что в иное время они с энтузиазмом режут друг друга. По стране начался вал бунтов в тюрьмах с захватом заложников из числа обслуживающего персонала, захват местной телевизионной станции в Гуаякиле. А также похищение полицейских, взрывы нескольких бомб и резкий всплеск уличной преступности.
Все как всегда. Криминал рано или поздно, но приходит к выводу, что самый высокий доход можно получить, если ты сумеешь украсть государство. Для этого его и держат в маргинальном подполье, так как любой вариант его легализации приводит к одному и тому же результату.
И в Латинской Америке все как у всех. Криминал упорно рвется к созданию своих собственных государств. Венесуэла проиграла войну с мафией, мезоамериканские государства в целом тоже. Мексика и южные латиносы воюют с переменным успехом, но постепенно проигрывают. Очень плохая перспектива в этом смысле у Бразилии, где Лулу да Силва в прошлое свое президентство беспрецедентно укрепил позиции криминала.
Президент Нобоа пока демонстрирует решительность, не желая уступать Эквадор наркокартелям. 22 преступных синдиката объявлены «террористическими организациями», «врагами государства», армии приказано начать борьбу с ними, не вступая в переговоры. Но исход нынешнего противостояния «мафия против государства» предсказать трудно. Поскольку раз он вывел на улицы армию, это значит, что полиция в Эквадоре уже недееспособна, а то и вовсе на корню куплена наркокартелями.