Категоричное заявление Офиса Зеленского

Власти Украины не согласятся на замораживание войны и будут держать курс на дальнейшее освобождение захваченных Россией территорий. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак в Давосе по результатам обсуждений украинской Формулы мира, передает «Радио Свобода».

«Этот президент и эта его команда никогда не согласятся и не примут никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность», - заявил Ермак.

Он также заверил, что партнеры Украины не подталкивают ее к территориальным уступкам: «Партнеры уже знают нас и нашу позицию и уважают ее... Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в том числе лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал любой компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма».