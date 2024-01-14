Согласно Избирательному кодексу, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами, политическими партиями, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и уполномоченными лицами должно быть начато за 23 дня до дня голосования и прекращено за 24 часа до начала голосования.

С 15 января в Азербайджане начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты.

Проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане начинается 15 января 2024 года, агитация должна быть прекращена 6 февраля в 8:00.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах: кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев; независимый кандидат Захид Орудж; кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев; кандидат в президенты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа; кандидат в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев; кандидат в президенты от Партии народного фронта единого Азербайджана Гудрат Гасангулиев; независимый кандидат Фуад Алиев.