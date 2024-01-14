Издание «Агентство» пишет, что в секретном документе Минобороны Германии подробно описывает, как могут развиваться события, которые в конечном счете способны привести к войне летом 2025 года. Bild оговаривается, что пересказывает содержание документа без деталей о передвижении войск НАТО по соображениям безопасности.

Бундесвер рассматривает возможность «нападения» России на восточный фланг НАТО уже в 2025 году. Об этом говорится в секретном сценарии возможного конфликта, оказавшемся в распоряжении немецкого таблоида Bild.

Описываемые в сценарии события начинаются в феврале 2024 года. Россия начинает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч человек. После этого Кремль начинает весеннее наступление, которое из-за ослабления помощи Украине со стороны Запада будет иметь успех и позволит российской армии занять новые территории.

Согласно сценарию, нападение России на блок НАТО, сначала скрытое, а затем и открытое, начнется в июле. Кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии, будут провоцировать кризисы. Одновременно Россия начнет подстрекать этнических русских в Эстонии, Латвии и Литве. Последуют столкновения, которые, согласно сценарию Бундесвера, Россия использует как предлог для начала в сентябре в западных регионах России и Беларуси масштабных учений «Запад-2024» с участием 50 тысяч солдат.

Как и в 2021 году, Россия под предлогом учений нарастит численность войск на границе с Польшей и Литвой. В октябре Россия перебросит дополнительные войска и ракеты средней дальности в Калининград. Тайная цель Кремля – взять под контроль Сувалкский коридор, что позволит соединить Калининград с Беларусью.

Для этого в декабре 2024 года в районе Сувалкского коридора будет спровоцирован пограничный конфликт, который будет сопровождаться беспорядками и многочисленными жертвами. Все это произойдет в тот момент, когда в США может поменяться президент, и де-факто повторит на территории НАТО вторжение 2014 года в Восточную Украину.

По сценарию Бундесвера, после конфликта в районе Сувалкского коридора Россия созовет внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обвинит Запад в подготовке нападения на Россию. В январе 2025 года состоится специальное заседание Совета НАТО, на котором Польша и страны Балтии сообщат о возрастающей угрозе со стороны России.

В марте 2025 года Россия перебросит дополнительные войска к границам со странами Балтии. Только в Беларуси у Кремля будут две танковые дивизии и мотострелковая дивизия, в общей сложности более 70 000 солдат.

В мае 2025 года, согласно сценарию Бундесвера, НАТО примет решение о «мерах сдерживания», чтобы предотвратить нападение России на Сувалкский коридор. В регионе будет развернуто 30 000 немецких солдат.

Удастся ли сдержать Россию, из сценария не ясно.

Этот сценарий, вероятно, будет рассматриваться как легенда учений НАТО, пишет издание.

В Бундесвере Bild заявили, что «рассмотрение разных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно на тренировках».