Украина подбила два российских самолета

Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Согласно сообщению, около 21:00 по местному времени украинские подразделения нанесли огневое поражение по двум самолетам армии России, которые находились над акваторией Азовского моря. Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике Ил-22.

«А-50 сбит, а Ил-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала снижения, в районе Керчи», - написал Мисягин.

Командование ВСУ пока не комментировало эту информацию.