В Афинах возмущены: Турция намного опережает Грецию...

В интервью газете Kathimerini министр сказал: «Где были Турция и мы в 1980 году? Посмотрите, где Турция и мы находимся сегодня, в 2024 году. Турция совершила прорыв, а мы сделали шаг назад. Это неприемлемо».

По словам Дендиаса, у греческой авиационной и оборонной промышленности серьезные проблемы: «Что мы имеем на сегодняшний день? Ничего или почти ничего отечественного». Министр подчеркнул, что такая ситуация неприемлема, несмотря на большое количество денег, потраченных на удовлетворение потребностей вооруженных сил страны.

Министр обороны Греции заявил, что греческие ВВС не смогут выжить без нормально функционирующей авиапромышленности. Он сообщил, что в ближайшие дни Минобороны представит законопроект, показывающий, как производственный потенциал страны может быть увязан с потребностями Генштаба.

Подчеркнув, что необходимо решить проблему доступности фрегатов, принадлежащих греческим ВМС, министр отметил, что важно не только то, чтобы фрегаты выходили в море, но и то, чтобы все системы были работоспособны.