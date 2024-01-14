Армия Израиля заявила об ударах по военным объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по Ливану. Среди пораженных объектов военная инфраструктура шиитского движения «Хезболла» и оперативные командные центры страны, сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«...Истребители ВВС Израиля нанесли серию ударов по Ливану. Среди атакованных целей были террористические объекты «Хезболлы» и оперативные командные центры в Ливане. Ранее во второй половине дня ВВС Израиля также нанесли удары по дополнительным объектам «Хезболлы» в Ливане», — указано в сообщении.