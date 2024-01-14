Белый дом рассказал о состоянии шефа Пентагона

Врачи считают, что министру обороны США Ллойду Остину может потребоваться дополнительное пребывание в клинике. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Reuters.

«Мы посмотрим, когда его можно будет выписать, но, очевидно, они пока считают, что ему может потребоваться дополнительное лечение ... частью которого является физиотерапия», - рассказал о ситуации Кирби.

По его словам, между президентом Джо Байденом и Остином «поддерживается регулярная связь».

Перед этим в Пентагоне сообщали, что Остин остается в клинике и находится в хорошем состоянии, однако конкретная дата выписки пока неизвестна.

22 декабря 2023 года Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида в Мэриленде для лечения рака простаты. 1 января этого года он снова вернулся в клинику из-за возникших осложнений и с тех пор находится там. Президент Джо Байден подчеркнул, что доверяет Остину, несмотря на то, что глава Пентагона сначала скрыл от президента свою госпитализацию, что вызвало критику многих законодателей.