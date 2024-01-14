Арестован экс-замглавы Генштаба Армении
Бывший заместитель главы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян арестован на два месяца, сообщили армянские СМИ.
Соответствующее решение вынес суд Еревана, заявил в соцсетях его адвокат Вараздат Арутюнян.
В пятницу, 12 января, армянские СМИ сообщили, чтоТиран Хачатрян устроил стрельбу в ресторане во время спора. Пострадавшего при стрельбе доставили в больницу, а Хачатряна задержали. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам статей 297, 335 и 167 (хулиганство, незаконный оборот оружия, нанесение телесных повреждений).