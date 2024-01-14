Курский губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что российская ПВО, по предварительной информации, сбила над территорией Фатежского района Курской области три украинские ракеты.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что над Курском и Курским районом сработали системы ПВО.

Других подробностей он не привел, но призвал жителей сохранять спокойствие.

Местные телеграм-каналы пишут о вспышках в небе над городом.