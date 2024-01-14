Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) продолжает следственные мероприятия по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Как говорится в обнародованном для общественности сообщении СГБ Азербайджана, в последние годы, злоупотребляя процессами, происходящими между государствами региона, были разоблачены действия транснациональной организованной преступной группировки, которая незаконным путем обеспечивала граждан Азербайджанской Республики и других стран официальными документами, относящимися к украинскому государству с целью получения убежища и свободного передвижения без визы.

В ходе расследования было установлено, что проживавший во Львове Нуриев Ибадат Гахраман оглу, войдя в сговор с проживающими в Стамбуле Багировым Фаридом Вагиф оглу и другими лицами, с января 2023 года начал изготовление за денежные выплаты (до 30 тысяч долларов за каждый документ) фальшивых паспортов, удостоверений личности и водительских прав, а также других документов.

В результате мер, предпринятых СГБ, были задержаны и привлечены к следствию в Азербайджанской Республике лица, подозреваемые в незаконной деятельности, им было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении, продаже фальшивых документов и осуществлении других преступных действий.

Расследование также выявило лиц, передвигающихся в различных странах с поддельными документами.

Следственные мероприятия продолжаются.