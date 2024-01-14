В Россию прибыла делегация КНДР. Сеул следит ОБНОВЛЕНО 10:21
Власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам.
"Северная Корея и Россия должны ясно понимать, что мы внимательно следим и за визитом министра иностранных дел Цой Сон Хи в Россию", - сказал Ку Бён Сам.
Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.
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Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла 14 января в Москву. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД РФ, посол КНДР в Москве и другие северокорейские дипломаты.