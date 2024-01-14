Власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Об этом заявил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам.

"Северная Корея и Россия должны ясно понимать, что мы внимательно следим и за визитом министра иностранных дел Цой Сон Хи в Россию", - сказал Ку Бён Сам.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что глава МИД КНДР прибыла в Москву 14 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.