Мусаев решил подработать наркокурьером

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Билясуварского района на территории села Нариманкенд, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ – житель Сиязаньского района Садреддин Мусаев, сообщили в пресс-службе Ленкоранской региональной группы МВД.

В принадлежащей Мусаеву спортивной сумке было обнаружено и изъято 5 килограммов опиума, 1 килограмм метамфетамина и более 1 килограмма героина.

Установлено, что мужчина приобрел обнаруженные наркотические средства у иностранца, и должен был доставить их в определенные места на территории Баку для реализации.

Мусаев арестован решением суда, ведется расследование.