Австралия не передаст Украине вертолеты

Вертолеты были списаны в сентябре, на 14 месяцев раньше запланированного срока, из-за проблем с безопасностью. В конце июля 2023 года вертолет MRH-90 Taipan потерпел крушение во время совместных учений австралийцев и американцев на северо-востоке Австралии. Тогда на борту вертолета находились четверо австралийских военных, все они погибли.

"Украина подала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией самолетов", - говорится в статье.

Ранее стало известно, что австралийские техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Машины стоят около 20 миллионов долларов каждая "на подержанном рынке". Они превосходят свои аналоги по всем ключевым показателям – скорости, дальности, полезной нагрузке и объему кабины.