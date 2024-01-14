В Турции хотят создать военный союз с Россией

Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек выступил с инициативой создания военного союза Турции с Ираком, Ираном, Россией и Сирией для ликвидации террористической угрозы, которой его страна подвергается из-за действий Рабочей партии Курдистана (РПК запрещена и признана Анкарой террористической). Об этом пишет газета Aydınlık.

"Необходимо немедленно наладить военное сотрудничество с Сирией, Ираком, Ираном и Россией для ликвидации на севере Сирии и Ирака сепаратистских и псевдоисламских террористических организаций", - приводит заявление политика газета.

Оно последовало в ответ на нападение в конце прошлой недели боевиков РПК на турецких военных в Северном Ираке, когда погибли девять военнослужащих. В ответ ВВС Турции провели несколько воздушных операций на севере Ирака и Сирии, были ликвидированы свыше 70 террористов, уничтожены их убежища, логистическая инфраструктура, нефтехранилища и другие объекты.

Перинчек также высказался за немедленное направление Турцией ноты протеста НАТО и администрации США, в которой должно быть заявлено, что именно союзники Анкары впредь будут нести ответственность за "первый же выстрел в турецкого солдата". Кроме того, он предложил немедленно взять под контроль турецкой армии расположенные на территории Турции базы США и НАТО, а парламенту Турции отклонить заявку Швеции на вступление в НАТО.