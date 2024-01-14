Kontakt в этом году откроет 20 новых магазинов в Азербайджане

Сеть магазинов Kontakt в 2024 году дает старт радостным новшествам. Итак, Kontakt – одна из ведущих розничных сетей страны, в текущем году нацелена на максимальную доступность, расширяясь до 60 магазинов.

Сеть, которая в ближайшее время направится в Балакен, Товуз, Сабирабад и Гусар, до конца года планирует открыть в общей сложности 20 магазинов как в Баку, так и в других регионах. Вдобавок некоторые всеми любимые магазины сети также встретят посетителей в обновленном формате.

Отметим, что цель сети – создать возможность жителям страны приобретать все необходимое для дома на выгодных условиях. В новых магазинах покупатели смогут ознакомиться с более чем 30 000 товаров.

Kontakt является официальным дистрибьютором более 40 международных брендов, таких как Samsung, LG, Bosch, Tefal, Huawei, Sony, Panasonic, Delonghi Group, Electrolux, Thomas, Beurer, Bang & Olufsen, Karcher, Beko, H Gala, Cassore, Schafer, TAÇ, Simge mobilya, и эксклюзивным дистрибьютором таких мировых брендов, как Scafer, Oppo, Toshiba, Intel, Black&Decker, Hoffmann, Blackview, Kieslect, Etias, Viper, Dark Project, Blizzard, SBS, Energy Sistem, Defunc və Urbanista, а также официальном центром продаж бренда Apple. Сеть планирует в этом году расширить данный список, начав сотрудничество с другими мировыми брендами.

Вы можете подписаться на аккаунты сети в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех последних новостей, а ближайший магазин можно найти здесь.