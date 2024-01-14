«Азербайджанские железные дороги» уличили в монополизме

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела проверку в отношении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) «на основе жалоб частных транспортных компаний на недобросовестную конкуренцию», говорится в заявлении Госслужбы.

В ведомстве заявили, что было проведено расследование о соблюдении требований антимонопольного законодательства.

«По его итогам в отношении АЖД было заведено дело по признакам ограничения конкуренции на рынке, умышленных действий, направленных на нарушение и прекращение деловых отношений конкурента, принуждения контрагента к принятию невыгодных условий договора, влияния на исполнение хозяйственных решений незаконными средствами», - говорится в сообщении.